Паралимпийские игры стартуют в Токио во вторник. Россию в этот раз представят 242 спортсмена. Болельщики в ожидании хороших результатов, так как эти Игры параолимпийцы ждали девять лет. Об этом «360» рассказала депутат Госдумы VII созыва, вице-президент Паралимпийского комитета России Рима Баталова.

«Каждый из этих спортсменов — герой. Наши ребята ждали этой олимпиады девять лет. Для каждого спортсмена это главный старт в жизни. Думаю, каждый из них готов показать результат. Прежде всего, эта олимпиада про терпение и выдержку. Эта дорога была очень трудной для каждого из них. Поэтому у нас в команде будут участвовать 242 спортсмена в 19 видах из 22», — рассказала Баталова.

Сейчас все с нетерпением ждут открытия. Однако отсутствие зрителей для паралимпийцев особой роли не играет. В некоторых видах тишина даже лучше. Например, для инвалидов по зрению всегда просят тишину.

«Думаю, результаты будут самыми наилучшими. Они жаждут выйти на спортивную дорожку. Очень хорошие результаты ожидаются в плавании, легкой атлетике. У нас на одной дистанции могут получить две-три золотые медали. Спортсмены разделены по группам инвалидности», — объяснила собеседница «360».

В Паралимпийских играх в Токио примут участие 4400 атлетов, они представят 162 национальные команды. Среди них будет и сборная беженцев.