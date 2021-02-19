Наставник столичного «Динамо» Сандро Шварц обсудил с «Чемпионатом» итоги зимних сборов команды.

«За время сборов все игроки получили игровую практику. Каждый игрок достиг большого прогресса, как команда мы тоже стали на ступеньку выше, как коллектив», — цитирует специалиста «Газета.ru».

По его словам, бомбардир Клинтон Н’Жье провел на сборах первые дни, после чего выбыл, поэтому команда не может рассчитывать на него. Хавбек Дмитрий Скопинцев тренируется последнюю неделю.

«Почему на сборах не наигрывали вместе Ордеца и Евгеньева? Последнюю игру они провели в паре, мы просто использовали разные сочетания», — добавил собеседник издания.