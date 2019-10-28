Казань решила провести матч за Суперкубок УЕФА в 2023 году
Казань отправила заявку на проведение Суперкубка УЕФА в 2023 году. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова.
«Заявку на проведение Суперкубка УЕФА подали, все необходимые документы отправили», — заявил Владимир Леонов.
Крайний срок на подачу заявки — 28 октября. Если заявку одобрят, матч пройдет на стадионе «Казань Арена».
Суперкубок УЕФА проводится каждый год. В нем борются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы в прошлом сезоне, уточнил RТ.