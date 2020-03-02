Россия впервые примет матч за Суперкубок UEFA

Судьба еще одного еврокубкового трофея решится в России. Казань примет финал Суперкубка UEFA в 2023 году.

«Подтверждено: в 2023 году победители встретятся в финале Суперкубка UEFA на „Казань Арене" в России», — сказано в сообщении UEFA в Twitter.

Решение о проведении матчей 2 марта принимал президиум исполкома UEFA в Амстердаме. На Суперкубок, кроме Казани, претендовали Минск, Хельсинки, Белфаст и Тирана.

«Перед голосованием Федерация футбола Албании сняла кандидатуру Тираны на проведение Суперкубка UEFA в 2022 и 2023 годах», — отметили в UEFA.

Суперкубок в 2022-м решили провести на Олимпийском стадионе Хельсинки в Финляндии. Раньше Россия не принимала такого футбольного мероприятия. За Суперкубок в Казани поборются победители Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA сезона-2022/23.

Раньше Россия принимала финал Лиги чемпионов. В 2008 году матч проходил на стадионе «Лужники» в Москве. В той игре встречались лондонский «Челси» и футбольный клуб из АПЛ «Манчестер Юнайтед». В 2021 году финал этого турнира примет Санкт-Петербург.

Ранее СМИ сообщили, что из-за угрозы распространения коронавируса UEFA может отменить все футбольные матчи. Вице-президент союза Мишель Ува заверил, что организация пытается не отменять соревнования, но все будет зависеть от ситуации. Таким образом, Чемпионат Европы по футболу 2020 года оказался под угрозой срыва.