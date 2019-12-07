Казань примет чемпионат Европы по водным видам спорта в 2024 году

Чемпионат Европы по водным видам спорта пройдет в Казани в 2024 году. Кроме того, столица Татарстана примет ЧЕ по плаванию на короткой воде, который состоится в 2021 году. Об этом сообщил официальный сайт Европейской лиги плавания (LEN).

Заседание бюро Европейской лиги плавания состоялось в Глазго. Его участники единогласно проголосовали за заявку Казани на проведение обоих мероприятий. Известно, что Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде состоится в 2021 году, в то время как ЧЕ по водным видам спорта пройдет в 2024 году. Точные даты соревнований станут известны позже.

Президент LEN Паоло Барелли отметил, что Казать является домом для всех водных видов спорта. Она будет принимать такие масштабные соревнования уже не в первый раз — в 2019 году там проводился ЧЕ по плаванию и прыжкам в воду среди юниоров, а в 2015 — ЧМ по водным видам спорта.

«Все соревнования в Казани проходили на высочайшем уровне. Мы не могли мечтать о чем-то другом. В Казани — арены мирового класса и опытнейший оргкомитет», — процитировал сайт LEN слова своего президента.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов, который выступил во время презентации заявки города, заверил, что оба мероприятия пройдут на самом высоком уровне.