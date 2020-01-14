Кавер песни из «Ведьмака» принес хоккеистам «Трактора» победу

Небывалая популярность песни Лютика из сериала «Ведьмак» заставила пресс-службу челябинской хоккейной команды «Трактор» адаптировать ее под игру в ходе южноуральского дерби с магнитогорской командой «Металлург».

Об этом «360» рассказал пресс-атташе «Трактора» Антон Балахнин. Он признался, что среди фанатов уральских хоккеистов не так много поклонников сериала по книгам польского писателя Анджея Сапковского. Однако песня превратилась в международный мем, и они решили «оседлать тренд».

«Тем более, что игра с „Металлургом“ была самым принципиальным матчем сезона, и мы его выиграли. Мнения болельщиков об адаптации разделились, но, поскольку мы победили, постараемся к каждой игре записывать какой-нибудь интересный ролик», — сообщил Балахнин.

Собственный кавер на песню «Ведьмаку заплатите чеканной монетой» хоккейный клуб выложил 14 января. Слова песни переделали, ее исполнил участник шоу «Песни» Дэн Соболев.

«Два очка у Магнитки возьмем за победу», — спел он. Матч с «Металлургом» закончился победой «Трактора» со счетом 2:1.

В начале года омский русский народный хор записал кавер на песню Лютика в подарок жителям города.