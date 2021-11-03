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    03 ноября 2021, 23:31

    Кавазашвили высказался о тренере «Спартака»

    Бывший голкипер «Спартака» Кавазашвили заявил, что сомневается в способностях нынешнего тренера Витории

    Арина Бобкова

    Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался, чего каких результатов ждет от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sport24.

    «Шанс есть всегда. Но завтра „Спартак“ снова проиграет. Посмотрим, сможет ли Витория не опозориться», — отметил футболист.

    Он высказал неуверенность в действиях нынешнего тренера команды. По его словам, футболисты «Спартака» плохо ориентируются на полне и не понимают, как стоит вести игру.