Кавазашвили высказался о тренере «Спартака»

Бывший голкипер московского «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался, чего каких результатов ждет от матча четвертого тура группового этапа Лиги Европы между «Спартаком» и «Лестером». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на Sport24.

«Шанс есть всегда. Но завтра „Спартак“ снова проиграет. Посмотрим, сможет ли Витория не опозориться», — отметил футболист.

Он высказал неуверенность в действиях нынешнего тренера команды. По его словам, футболисты «Спартака» плохо ориентируются на полне и не понимают, как стоит вести игру.