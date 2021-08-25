Кавазашвили рассказал, как «Спартаку» улучшить качество игры

Бывший вратарь сборной СССР Анзор Кавазашвили рассказал, на какие меры необходимо пойти «Спартаку», чтобы улучшить качество игры. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «СЭ».

«Спартак» планирует приобрести защитника бельгийского «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кауфриза. В связи с этим Кавазашвили заявил, что клубу необходимо приглашать лучших спортсменов Европы. Наши футболисты смогут перенять у них опыт.

«Если мы хотим успехов нашему клубу, нам надо приглашать готовых первоклассных легионеров, которые сразу придут играть в команды и у которых будет учиться российская молодежь. Пускай хоть учатся истории: надо привозить лучшие кадры из Европы, для того чтобы поднять какую-то сферу. А мы собираем весь шлак, а потом удивляемся, почему команда у нас играет плохо», — заявил он.