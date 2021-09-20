Кавазашвили прокомментировал включение Дзюбы в состав сборной России

Бывший голкипер сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили прокомментировал попадание Дениса Глушакова, Артема Дзюбы и Гамида Агаларова в расширенный список сборной России по футболу на октябрьский цикл матчей отбора к ЧМ-2022. По его словам, Дзюба является талантливым футболистом. Об этом сообщили NEWS.ru.

«Приглашение Дениса Глушакова — это вынужденная мера. На данный момент в сборной нет организатора, нет футболиста, который мог бы вести игру. Когда Денис играл за сборную, он эту функцию выполнял. Пока приглашение несет временный характер. Но если он себя должным образом проявит, то сможет закрепиться в национальной команде», — заявил эксперт.

При этом Кавазашвили похвалил навыки Артема Дзюбы. По его словам, футболист обладает «божьим даром». Специалист отметил, что ему удастся принести сборной успех. Приглашение Агаларова же является пиар-ходом, заявил специалист.