Кавазашвили назвал причины неудач «Спартака»

«Я с детства болею за „Спартак“, но говорить, что существует заговор, не могу. Да, бывают отдельные ошибки в сторону команды. Но думаю, что ни Дюков, ни Кашшаи не будут специально подставлять свою голову», — пояснил Кавазашвили.

По его словам, Дюков, будучи таким высоким менеджером, никогда не опустится до каких-либо махинаций. Кавазашвили выразил уверенность, что никакого заговора нет, нужно искать проблемы внутри клуба. По его мнению, одна из них — это постоянная смена главных тренеров.

«Я много раз обращался к Леониду Федуну (президент „Спартака“ — прим. ред.) с предложением более серьезно относиться к назначениям», — продолжил собеседник информагентства.

Он обратил внимание на то, что в «Спартаке» нет вожака, а он команде необходим. По мнению Кавазашвили, пополнение в стане клуба плохое. Российские футболисты выглядят более профессионально, нежели приглашенные легионеры.