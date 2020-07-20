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    20 июля 2020, 20:57

    Кавазашвили назвал причины неудач «Спартака»

    Артур Блянихов

    Заслуженный мастер спорта СССР Анзор Кавазашвили обсудил с ИА НСН призыв фанатов «Спартака» отправить в отставку президента РФС Александра Дюкова и главу судейского комитета Виктора Кашшаи. Именно они, по мнению болельщиков, виноваты в поражении красно-белых в полуфинале Кубка России.

    «Я с детства болею за „Спартак“, но говорить, что существует заговор, не могу. Да, бывают отдельные ошибки в сторону команды. Но думаю, что ни Дюков, ни Кашшаи не будут специально подставлять свою голову», — пояснил Кавазашвили.

    По его словам, Дюков, будучи таким высоким менеджером, никогда не опустится до каких-либо махинаций. Кавазашвили выразил уверенность, что никакого заговора нет, нужно искать проблемы внутри клуба. По его мнению, одна из них — это постоянная смена главных тренеров.

    «Я много раз обращался к Леониду Федуну (президент „Спартака“ — прим. ред.) с предложением более серьезно относиться к назначениям», — продолжил собеседник информагентства.

    Он обратил внимание на то, что в «Спартаке» нет вожака, а он команде необходим. По мнению Кавазашвили, пополнение в стане клуба плохое. Российские футболисты выглядят более профессионально, нежели приглашенные легионеры.

    Новости SMI.FM