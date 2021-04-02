Кавазашвили назвал Максименко талантливым вратарем

Бывший член советской сборной по футболу Анзор Кавазашвили обсудил с «Плеймейкером» игру вратаря столичного «Спартака» Александра Максименко.

«Максименко талантливый голкипер, но что в „Спартаке“, что в сборной допускает много ошибок», — цитирует Кавазашвили «Газета.ru».

Прокомментировал он и игру вратаря московского «Динамо» Антона Шунина. По его словам, футболист всегда прыгает с опозданием.

«И получается, что он еще в полете — а мяч уже в сетке», — заметил Кавазашвили.