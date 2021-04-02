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    02 апреля 2021, 18:48

    Кавазашвили назвал Максименко талантливым вратарем

    Артур Блянихов

    Бывший член советской сборной по футболу Анзор Кавазашвили обсудил с «Плеймейкером» игру вратаря столичного «Спартака» Александра Максименко.

    «Максименко талантливый голкипер, но что в „Спартаке“, что в сборной допускает много ошибок», — цитирует Кавазашвили «Газета.ru».

    Прокомментировал он и игру вратаря московского «Динамо» Антона Шунина. По его словам, футболист всегда прыгает с опозданием.

    «И получается, что он еще в полете — а мяч уже в сетке», — заметил Кавазашвили.