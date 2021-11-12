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    12 ноября 2021, 17:13

    Кацалапов оценил свое вступление с Синицыной на Гран-при Японии

    Фигурист Кацалапов назвал «страстным танцем» свое выступление с фигуристкой Синициной на Гран-при Японии

    Дарья Морозова

    Фигурист Никита Кацалапов оценил свое выступление в паре с Викторией Синицыной на Гран-при Японии. Об этом сообщило РИА «Новости».

    По данным NEWS.ru, он назвал его «страстным танцем».

    «Моей эмоцией в завершении танца было: да, сделано, отлично!» — сказал спортсмен.

    Также он отметил, что сейчас находится в отличной форме и постоянно совершенствуется.

    «Люди, которые окружают меня, верят в меня, и это мне помогает», — заключил он.