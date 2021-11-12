Кацалапов оценил свое вступление с Синицыной на Гран-при Японии

Фигурист Никита Кацалапов оценил свое выступление в паре с Викторией Синицыной на Гран-при Японии. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным NEWS.ru, он назвал его «страстным танцем».

«Моей эмоцией в завершении танца было: да, сделано, отлично!» — сказал спортсмен.

Также он отметил, что сейчас находится в отличной форме и постоянно совершенствуется.

«Люди, которые окружают меня, верят в меня, и это мне помогает», — заключил он.