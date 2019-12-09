«Разумеется, это катастрофа для спорта. Вы лишаете надежды детей, которые не имеют к этому никакого отношения», — подчеркнул Джонс-младший.

По его мнению, если и наказывать кого-то, то только виновных и тот вид спорта, в котором были зафиксированы нарушения. Боксер призвал не ломать жизни детей, которые просто следуют за своей мечтой и хотят выступать на олимпиадах и мировых первенствах за свою страну и под своим флагом.

«Часто звучат слова о том, что молодежь — это наше будущее. <…> И как после этого верить вашим словам о том, как много они для вас значат?» — задался вопросом боец.