Мишина и Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге

Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге в соревнованиях спортивных пар.

По сумме двух программ дуэт получил 243,74 балла.

Второе место у пары Анастасии Бойковой и Дмитрия Козловского, набравших 239,87 балла.

Бронзу взяла пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 228,20 балла.

Итоги национального первенства будут учитываться при составлении заявки сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира, они взяли золото на турнире в Стокгольме в марте.