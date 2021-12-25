Мишина и Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге
Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата России в парном катании
Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге в соревнованиях спортивных пар.
По сумме двух программ дуэт получил 243,74 балла.
Второе место у пары Анастасии Бойковой и Дмитрия Козловского, набравших 239,87 балла.
Бронзу взяла пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 228,20 балла.
Итоги национального первенства будут учитываться при составлении заявки сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.
Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира, они взяли золото на турнире в Стокгольме в марте.