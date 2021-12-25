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    25 декабря 2021, 18:39

    Мишина и Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге

    Мишина и Галлямов взяли золото чемпионата России в парном катании

    Максим Зинкин

    Анастасия Мишина и Александр Галлямов заняли первое место на чемпионате России в Санкт-Петербурге в соревнованиях спортивных пар.

    Мишина и Галлямов победили на чемпионате России по фигурному катанию в Петербурге

    По сумме двух программ дуэт получил 243,74 балла.

    Второе место у пары Анастасии Бойковой и Дмитрия Козловского, набравших 239,87 балла.

    Бронзу взяла пара Евгении Тарасовой и Владимира Морозова — 228,20 балла.

    Итоги национального первенства будут учитываться при составлении заявки сборной России на зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине.

    Мишина и Галлямов являются действующими чемпионами мира, они взяли золото на турнире в Стокгольме в марте.