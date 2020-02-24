Касперович опроверг уголовное дело против него и биатлониста Логинова в Италии

Тренер Александр Касперович заявил «360», что против них с биатлонистом Александром Логиновым не открывали уголовного дела. По его словам, карабинеры составили протоколы обыска и изъятия.

«Уголовное дело не открыто, это однозначно. Мы сейчас подозреваемые. У нас будут свои адвокаты», — сказал Касперович.

Он сообщил, что разбирательства начались из-за заявления комитета против допинговых нарушений IBU. В этом заявлении представитель международного союза написал, что Касперович мог транспортировать запрещенные препараты для улучшения результата Александра Логинова. Это заявление тренер назвал чушью.

По словам Касперовича, Логинов уже улетел из Италии. 2 марта он поедет на следующий этап Кубка мира, который пройдет в Чехии.

«В этой ситуации пострадало имя тренера, пострадал спортсмен. Он один из претендентов на подиум в масс-старте. Он был выбит из спортивного состояния. Мы теперь будем держать ответ», — сказал Касперович.

О возбуждении уголовного дела говорили президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев. Уголовное преследование также подтвердил адвокат Логинова и Касперовича Йоханн Цеггелер. Дело в том, что допинговые нарушения в Италии караются уголовной ответственностью.

Логинов на прошедшем чемпионате мира завоевал золотую и бронзовую медаль. От выступления в масс-старте, которое должно было пройти после обысков, спортсмен отказался.