Касперович и Норицын подписали контракт со сборной Болгарии
Российские тренеры по биатлону Александр Касперович и Виталий Норицын заключили контракт со сборной Болгарии. Работа с игроками начнется 1 июня. Об этом сообщил NEWS.ru.
«Я написал заявление об увольнении из федерации биатлона Санкт-Петербурга, так как мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня. Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми я работал, Сергея Башкирова и Павла Максимова», — пояснил Касперович.
Болгарский специалист Красимир Дочев станет помощником тренеров из России.