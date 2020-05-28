Касперович и Норицын подписали контракт со сборной Болгарии

«Я написал заявление об увольнении из федерации биатлона Санкт-Петербурга, так как мой контракт с Болгарией вступает в силу с 1 июня. Вместе со мной к работе приступает Виталий Норицын. При этом я продолжу помогать питерскому биатлону и поддерживать тренеров, с которыми я работал, Сергея Башкирова и Павла Максимова», — пояснил Касперович.

Болгарский специалист Красимир Дочев станет помощником тренеров из России.