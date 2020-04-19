Касильяс поделился страхами после пережитого инфаркта

Также он признался, что первый месяц после больницы был худшим в его жизни.

«После сердечного приступа мне было плохо около месяца, я боялся ходить, спать и любой физической нагрузки. Это было невозможно. Но сейчас я чувствую себя хорошо. Хотя мне приходится принимать много лекарств», — рассказал спортсмен.

На вопрос о возобновлении спортивной карьеры Касильяс ответил отрицательно. «Давайте будем реалистами, здоровье важнее», — заключил он.

Касильяс оказался в больнице из-за проблем с сердцем 1 мая прошлого года. Экс-вратарю сборной Испании стало плохо во время тренировки. Испанца сразу госпитализировали. В клинике вратаря прооперировали, после чего врачи сказали Касильясу, что он теперь не сможет продолжить футбольную карьеру.

Президент португальского клуба «Порту» Жорже Нуно Пинто да Кошта, за который Касильяс играл, в феврале этого года объявил, что футболист уходит из профессионального спорта.