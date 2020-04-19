    19 апреля 2020, 12:58

    Касильяс поделился страхами после пережитого инфаркта

    Дарья Морозова

    Футболист Икер Касильяс рассказал, что его здоровье восстанавливается после пережитого инфаркта, а сам он начал сильнее ценить мелочи, которых не замечал раньше. Об этом сообщила газета Marca.
    Касильяс поделился страхами после пережитого инфаркта

    Также он признался, что первый месяц после больницы был худшим в его жизни.

    «После сердечного приступа мне было плохо около месяца, я боялся ходить, спать и любой физической нагрузки. Это было невозможно. Но сейчас я чувствую себя хорошо. Хотя мне приходится принимать много лекарств», — рассказал спортсмен.

    На вопрос о возобновлении спортивной карьеры Касильяс ответил отрицательно. «Давайте будем реалистами, здоровье важнее», — заключил он.

    Касильяс оказался в больнице из-за проблем с сердцем 1 мая прошлого года. Экс-вратарю сборной Испании стало плохо во время тренировки. Испанца сразу госпитализировали. В клинике вратаря прооперировали, после чего врачи сказали Касильясу, что он теперь не сможет продолжить футбольную карьеру.

    Президент португальского клуба «Порту» Жорже Нуно Пинто да Кошта, за который Касильяс играл, в феврале этого года объявил, что футболист уходит из профессионального спорта.