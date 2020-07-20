Матч «Зенит» — «Спартак» прошел с хорошей работой арбитра. Таким мнением поделился руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи на пресс-конференции.

«Мне понравилось, что он строго давал желтые карточки», — приводит его слова Sport Express.

Вместе с тем Кашшаи отметил, что не обошлось без ошибок. В качестве примера он привел ситуацию с массовым противостоянием игроков.

«Он не применил интерпретацию УЕФА. Надо было наказывать желтыми карточками», — пояснил глава судейства.

Он также напомнил, что арбитр не назначил пенальти «Зениту».

«ВАР (Система видеопомощи арбитрам — прим. ред.) исправил эту ошибку, и решение было изменено. Он от инспектора, наверное, получит отрицательный отчет», — рассказал Кашшаи.

По его словам, судья контролировал матч. И остальные решения арбитра руководитель департамента судейства поддержал.

Матч «Зенит» — «Спартак» прошел 19 июля. Победу одержали сине-бело-голубые, со счетом 2:1. После игры владелец «Спартака» Леонид Федун пожаловался о судействе.