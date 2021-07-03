Касаткина оказалась не единственной, кого оскорблял футболист «Алании»

Полузащитник футбольного клуба «Алания» Владимир Хубулов, которого оштрафовали за оскорбления Дарьи Касаткиной, ранее писал оскорбительные сообщения и казахстанскому теннисисту Дмитрию Попко. Он назвал его «дном» и пристыдил за поражение.

Попко опубликовал скрин сообщения Хубулова в Stоriеs на своей странице в Instаgrаm.

«***** (Ничего себе) ты дно! Индусу слить 6:0. Так даже не сливают, как ты играешь», — написал Хубулов теннисисту.

В ноябре прошлого года Попко потерпел поражение в матче с теннисистом из Индии Праджнешем Гуннесвараном. Встреча завершилась со счетом 0:6, 3:6.

«Три месяца без зарплаты маловато», — подписал скриншот Попко.

Хубулов ранее выругался на российскую теннисистку Дарью Касаткину после того, как она проиграла матч латвийке Елене Остапенко. Касаткина выложила переписку у себя в Instagram. Хубулов не только оскорбил спортсменку, но и раскритиковал ее за то, что она вела в счете, но все равно проиграла. ФК «Алания» после этого оштрафовал Хубулова на три месячных оклада.