Карточку Джордана продали на аукционе за рекордную сумму

Коллекционную карточку с автографом американского баскетболиста Майкла Джордана продали на аукционе Heritage за рекордную сумму. Тайный покупатель заплатил за нее 1,44 миллиона долларов.

Карточки были выпущены лимитированным тиражом 23 штуки в 1997 году. Качество проданной карточки, что была на аукционе, и подписи на ней оценили как «почти отличные».



Помимо автографа, на карточке присутствует часть игровой майки Джордана с Матча всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1992 года. Покупатель предпочел не раскрывать свою личность, об этом сообщил ТАСС со ссылкой на данные интернет-газеты TMZ Sports.

Предыдущий максимум стоимости коллекционных карточек с Майклом Джорданом составил 915 тысяч долларов и был установлен несколько месяцев назад. Стоимость предметов, связанных с баскетболистом, резко взлетела после выхода мини-сериала «Последний танец», выпущенного студиями Netflix и ESPN.

57-летний Джордан является двукратным олимпийским чемпионом 1984 и 1992 годов, а также шестикратным чемпионом НБА в составе «Чикаго». Он также играл за «Вашингтон», где завершил карьеру в 2003 году. Джордан пять раз признавался самым ценным игроком НБА и 14 раз принимал участие в Матче всех звезд. В среднем за игру он набирал по 30,1 очка, совершал 6,2 подбора и отдавал 5,3 передачи.

Однажды Майкла Джордана признали самым привлекательным мужчиной мира, о чем писала «Экспресс-газета».