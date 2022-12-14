Спорт 14 декабря 2022, 19:10 Картинг для людей с инвалидностью появился в Нижнем Новгороде

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В Нижнем Новгороде открыли картинг для людей с ограниченными возможностями здоровья. Такой информацией поделился мэр города Юрий Шалабаев. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

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Картинг появился на территории муниципальной спортшколы «Сормово» имени Ю. П. Круглова. Он открыт для всех желающих. Принять участие в занятиях могут как профессионалы, так и новички. Кроме того, организаторы создали подходящие условия для людей с ограниченными возможностями.