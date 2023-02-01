01 февраля 2023, 18:52
Каррера выделил самого талантливого футболиста, с которым ему довелось работать в России
Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера признался «Спорт-Экспрессу», какого футболиста он считает самым талантливым из всех, с кем он работал в России.
«Было несколько хороших игроков, но самым талантливым был Луис Адриано! Из нынешних игроков „Спартака“ самым талантливым могу назвать Промеса!» — цитирует тренера RT.
Реклама
По его словам, к уровню этих футболистов были близки Джано и Александр Самедов.
Каррера возглавлял спартаковцев с 2016 по 2018 год. Столичная команды под его руководством завоевала золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17.
Спартак
Футбол
Реклама
Реклама