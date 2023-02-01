Спорт 01 февраля 2023, 18:52 Каррера выделил самого талантливого футболиста, с которым ему довелось работать в России

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Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера признался «Спорт-Экспрессу», какого футболиста он считает самым талантливым из всех, с кем он работал в России.

«Было несколько хороших игроков, но самым талантливым был Луис Адриано! Из нынешних игроков „Спартака“ самым талантливым могу назвать Промеса!» — цитирует тренера RT.

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По его словам, к уровню этих футболистов были близки Джано и Александр Самедов.

Каррера возглавлял спартаковцев с 2016 по 2018 год. Столичная команды под его руководством завоевала золотые медали чемпионата России в сезоне-2016/17.