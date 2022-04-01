Каррера выделил игроков «Спартака», которые бы стабильно играли в Серии А

Экс-наставник московского «Спартака» Массимо Каррера объяснил «РБ-Спорт», какие игроки столичного клуба могли бы выступать в чемпионате Италии.

«Я говорю о тех, кого знаю лично! Зобнин, Жиго, Джикия, Промес, Бакаев — стабильно играли бы в топовых клубах Италии», — цитирует специалиста «Свободная пресса».

По его мнению, эти футболисты обладают нужными качествами и характеристиками, чтобы хорошо выступать в Серии А. Что касается Соболева, то Каррера заметил, что в Италии мало кто о нем знает.

«Он разве настолько хорош?» — задался вопросом тренер.