Каррера рассказал о планах поработать в России

Бывший главный тренер московского «Спартака» Массимо Каррера признался «РБ Спорт», что политическая ситуация в мире не влияет на его решение поработать в России.

«Конечно же, я хочу работать тренером в России в будущем», — цитирует специалиста «Газета.ru».

По его словам, он не видит никаких причин отказываться от этого предложения. Каррера подчеркнул, что тренера являются профессионалами своего дела и становятся первыми для болельщиков команды, которую они тренируют.