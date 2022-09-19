Каррера попал в сферу интересов «Ювентуса» | 360°

Спорт 19 сентября 2022, 15:21 Поделиться Telegram

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Viber Каррера попал в сферу интересов «Ювентуса»

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Руководство «Ювентуса» рассматривает в качестве кандидата на пост главного тренера команды экс-наставника московского «Спартака» Массимо Карреру. Об этом сообщило РИА ФАН.

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Уточняется, что с 2009 по 2014 год Каррера работал в тренерском штабе «Старой Синьоры». Московскую команду он возглавил летом 2016 года. Осенью 2018 года он покинул спартаковцев. Под его руководством «красно-белые» стали чемпионами России в сезоне-2016/17 и завоевали Суперкубок страны.

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