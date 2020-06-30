Каррера остался во главе АЕК

По данным издания, московское «Динамо» и «Оренбург» заинтересованы в услугах 56-летнего специалиста. Уточняется, что в декабре 2019 года Каррера стал главным тренером афинской команды. Сейчас АЕК занимает третье место в турнирной таблице Ранее клуб потерпел поражение, прервав тем самым свою беспроигрышную серию из 17 игр подряд.