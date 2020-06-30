    30 июня 2020, 22:12

    Каррера остался во главе АЕК

    Артур Блянихов

    Бывший наставник столичных спартаковцев Массимо Каррера еще на один сезон продлил контракт с греческим АЕКом. Об этом сообщила «Свободная пресса» со ссылкой на профильные СМИ.

    По данным издания, московское «Динамо» и «Оренбург» заинтересованы в услугах 56-летнего специалиста. Уточняется, что в декабре 2019 года Каррера стал главным тренером афинской команды. Сейчас АЕК занимает третье место в турнирной таблице Ранее клуб потерпел поражение, прервав тем самым свою беспроигрышную серию из 17 игр подряд.