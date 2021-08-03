СМИ назвали предполагаемую замену Карпину в «Ростове»

Пост главного тренера «Ростова» может занять наставник молодежной сборной России по футболу Михаил Галактионов. Именно ему прочат место Валерия Карпина, который возглавил национальную команду.

Представители клуба уже связались с Галактионовым по поводу возможного сотрудничества, сообщила Lenta.ru со ссылкой на источник.

Специалиста хотят пригласить в «Ростов» в рамках сделки по приходу Карпина в российскую сборную.

Валерий Карпин ушел из «Ростова» через неделю после назначения тренером национальной команды. Наставником сборной РФ по футболу он стал 23 июля, сменив Станислава Черчесова.

Михаил Галактионов стоит во главе молодежной сборной России с 2019 года.