14 сентября 2023, 18:51
Карпин заявил о возможном уходе из сборной России
Тренер Карпин допустил уход из сборной России по футболу до конца 2023 года
Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что покинет клуб «Ростов» и национальную команду в 2023 году. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».
«Я сказал, что из „Ростова“ на данный момент не могу уходить, не хочу. Сейчас сентябрь, в ноябре мы еще полетаем-поездим, <…> потом еще три недели, и скажу — все, не хочу, плюну на все. Почему нет? Может такое случиться», — сказал Карпин.
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Тренер пояснил, что в 2024 году его ребенок будет учиться в школе в Эстонии, поэтому сложно представить ситуацию, если он останется работать в России, а семья будет жить в другой стране.
По словам Карпина, за время работы в сборной России ему поступали предложения от других национальных команд, но он от них отказывался.
Ранее стало известно о переходе защитника петербургского «Зенита» Ильи Кирша в «Ростов». Футболист будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона.
Футбол
Сборная России по футболу
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