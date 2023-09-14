Спорт 14 сентября 2023, 18:51 Карпин заявил о возможном уходе из сборной России Тренер Карпин допустил уход из сборной России по футболу до конца 2023 года РИА «Новости»

Читать 360tv в

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин не исключил, что покинет клуб «Ростов» и национальную команду в 2023 году. Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу «Это футбол, брат!».

«Я сказал, что из „Ростова“ на данный момент не могу уходить, не хочу. Сейчас сентябрь, в ноябре мы еще полетаем-поездим, <…> потом еще три недели, и скажу — все, не хочу, плюну на все. Почему нет? Может такое случиться», — сказал Карпин.

Реклама

Тренер пояснил, что в 2024 году его ребенок будет учиться в школе в Эстонии, поэтому сложно представить ситуацию, если он останется работать в России, а семья будет жить в другой стране.

По словам Карпина, за время работы в сборной России ему поступали предложения от других национальных команд, но он от них отказывался.

Ранее стало известно о переходе защитника петербургского «Зенита» Ильи Кирша в «Ростов». Футболист будет выступать за команду на правах аренды до конца текущего сезона.