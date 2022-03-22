Карпин вызвал в российскую сборную еще трех футболистов

Наставник российской сборной по футболу Валерий Карпин вызвал в команду еще трех игроков. Об этом написала «Свободная пресса».

В национальную сборную вызов получили бомбардир столичного «Динамо» Константин Тюкавин, хавбек казанского «Рубина» Константин Кучаев и вратарь «Ростова» Сергей Песьяков.

Уточняется, что из-за травм в сборную не приедут полузащитники Арсен Захарян и Александр Ерохин, а также нападающие Антон Заболотный и Федор Смолов.