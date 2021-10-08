Карпин высказался по поводу давления на сборную России

Главный тренер российской сборной по футболу Валерий Карпин прокомментировал давление на команду по поводу места в турнирной таблице перед матчем со Словакией. Об этом написал «Спорт-Экспресс».

По его словам, задача у команды стоит одна — выйти на чемпионат мира.

«Задача сборной России — занять первое место в группе и напрямую выйти на чемпионат мира. Если такая задача стоит, то надо побеждать во всех играх», — процитировал слова Карпина RT.

Сборные России и Словакии встретятся в пятницу 8 октября на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. Игра запланировала на 21:45 по московскому времени.