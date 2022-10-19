Карпин высказался о возможном возвращении Кокорина в сборную России | 360°

Спорт 19 октября 2022, 18:00 Карпин высказался о возможном возвращении Кокорина в сборную России

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Наставник российской сборной по футболу Валерий Карпин допустил, что бомбардир кипрского «Ариса» Александр Кокорин может вернуться в состав российской сборной. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на профильные СМИ.

Карпин напомнил, что любой игрок может быть вызван в расположение сборной России. Сам Кокорин признался, что будет лучше, если его не будет в составе команды.

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По данным информагентства, договор нападающего с «Арисом» рассчитан до лета 2023 года. Уточняется, что Кокорин не выступал за российскую сборную с ноября 2017 года.

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