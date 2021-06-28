facebook_pixel
    28 июня 2021, 13:14

    Карпин высказался о проблемах сборной России по футболу

    Артур Блянихов

    Наставник «Ростова» Валерий Карпин заметил, что российская сборная по футболу способна вступать в прессинг на чужой половине поля, имея в составе форварда Артема Дзюбу, который не принимает участия в обороне. Специалиста процитировала «Газета.ru».

    «Разве Лионель Месси много вступает в отбор, прессингует после потерь? „Барселона“ это делала без прессингующего Месси. „Барса“ намного меньше сборной России теряла мяч?» — задался вопросом Карпин.

    Спортивный журналист Василий Уткин поставил в пример сборной России игру венгров, которые выступили достойно, попав в «группу смерти» на Евро-2020.

    «Эти прекрасные мадьяры показали, как надо и как можно», — заметил Уткин.