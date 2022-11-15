Спорт 15 ноября 2022, 17:42 Карпин высказался о предстоящих матчах сборной России с азиатскими командами

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Наставник российской сборной по футболу Валерий Карпин прокомментировал предстоящие матчи своих подопечных с национальными командами Узбекистана и Таджикистана, которые пройдут на этой неделе. Специалиста процитировало РИА «Новости».

«У меня нет ощущений, что мы плавно готовимся к Азии. Но, если это так, значит, так и будет», — приводит слова Карпина ИА НСН.

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Он заметил, что российская команда играет с Узбекистаном и Таджикистаном, поскольку только они и соглашаются.

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«Если бы все зависело от меня, хотел бы я играть в Азии? А сколько ждать? Если неизвестно (сколько ожидать), то давайте играть в Азии. Вот и все», — добавил тренер. Он признался, что у него получается относиться ко всему философски.

«Живу, здоровый, сплю, ем, потому что так и отношусь. Было бы по-другому — не спал бы, не ел и не был бы здоров», — добавил собеседник информагентства.