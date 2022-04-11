Карпин высказался о победе «Ростова» над «Локо»

Наставник «Ростова» и российской сборной Валерий Карпин прокомментировал победу своих подопечных над столичным «Локомотивом» со счетом 4:1 в рамках 24-го тура РПЛ. Специалиста процитировала «Газета.ru».

Карпин отметил желание ростовчан бороться и способность отдаваться игре, за счет чего им удалось победить «железнодорожников».

«Претензии к игроками по самоотдаче и по выполнению плана на игру предъявить нельзя», — обозначил главный тренер «Ростова».

Уточняется что в предстоящее воскресение состоятся матчи «Локомотив» — «Сочи» и «Ростов» — «Арсенал».