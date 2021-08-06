Карпин сообщил о готовности Фернандеса играть за сборную России

Сборная России по футболу сможет рассчитывать на Марио Фернандеса. Защитник ЦСКА обсудил это решение с Валерием Карпиным.

Главный тренер сборной РФ Валерий Карпин рассказал о личной встрече с Фернандесом, которая состоялась в Москве 6 августа. Его слова привела пресс-служба команды в Twitter.

«Сегодня в Москве мы встретились лично. Это был честный и открытый разговор, после которого я могу подтвердить: Марио готов играть за сборную», — заявил Карпин.

Он добавил, что несколько дней назад общался с Фернандесом по телефону. В беседе футболист не сказал «ни одного слова про нежелание играть за сборную».

В составе сборной России 30-летний Марио Фернандес провел 32 матча, дебютировав в октябре 2017-го в товарищеском матче против Южной Кореи. Играл с командой на ЧМ-2018 и чемпионате Европы 2021 года.

Ранее СМИ заявили, будто бы в телефонном разговоре с Валерием Карпиным Фернандес отказался играть за сборную РФ по футболу.