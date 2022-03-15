Карпин рассказал, почему российских игроков не вызвали из Европы на мартовский сбор

Выступающих за европейские клубы российских футболистов не включили в состав национальной команды на мартовские сборы. Почему так произошло, рассказал главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин, написало РИА ФАН со ссылкой пресс-службу Российского футбольного союза (РФС).

По словам наставника, сейчас существуют небольшие трудности с логистикой. По этой причине тренерский штаб решил не вызывать игроков из европейских клубов. При этом на сборах будут присутствовать новички.

«Ранее я уже говорил, что по логистическим причинам было принято решение игроков из европейских клубов на этот сбор не привлекать», — сообщил наставник.

Среди российских футболистов, которые не попали на мартовские сборы, — полузащитник Алексей Миранчук из «Аталанты» и хавбек Александр Головин, играющий за «Монако».