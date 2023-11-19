Спорт 19 ноября 2023, 21:23 Карпин рассказал о связанном с «Зенитом» расстройстве Карпин: расстраивает, что «Зенит» может дать сборной России лишь двух игроков РИА «Новости»

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин заявил, что его расстраивает небольшое представительство петербургского «Зенита» в национальной команде. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Расстраивает, что „Зенит“ может дать сборной России только двух футболистов», — сказал Карпин.

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В нынешнем составе национальной сборной сине-бело-голубых представляют 26-летний полузащитник Андрей Мостовой и 28-летний нападающий Иван Сергеев.

Сборная России по футболу проведет товарищеский матч в Волгограде против Кубы 20 ноября. Встреча пройдет на стадионе «Волгоград Арена» в 19:30. Карпин сказал, что при подготовке акцент делали на собственной игре, но и посмотрели, как ведут себя на поле соперники.

В октября 2023 года российская национальная команда провела две товарищеские встречи. Сборная сыграла с футболистами из Камеруна в Москве со счетом 1:0 в пользу России. После встретилась с командой Кении, тогда матч закончился ничьей — 0:0.

Ранее в Международной федерации футбола заявили, что российских футболистов не допустят к турнирам до окончания спецоперации. ФИФА осудила проведение специальной военной операции.