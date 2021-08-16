Карпин рассказал о беседе с российскими футболистами перед вызовом в сборную

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин рассказал о беседе с полузащитником «Валенсии» Денисом Черышевым, хавбеком «Монако» Александром Головиным и игроком «Аталанты» Алексеем Миранчуком. По его словам, встреча с ними произошла перед вызовом в сборную России на матчи квалификации чемпионата мира с Хорватией, Кипром и Мальтой. Об этом сообщил RT.

«Разговаривал с Черышевым, Головиным и Миранчуком. Завтра лечу в Милан общаться с Миранчуком, потом в Монако к Головину. Мы по телефону договорились о встрече. Если я могу разговаривать глаза в глаза, то зачем говорить по телефону?» — заявил Карпин.

16 августа сообщили о расширении состава национальной команды перед матчами в сентябре. 1 сентября Россия проведет игру с Хорватией, 4 сентября с Кипром, а 7 сентября состоится матч с Мальтой.