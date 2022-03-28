Карпин прокомментировал возвращение в «Ростов»

Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин объяснил, почему вернулся в ФК «Ростов». Об этом написал ТАСС.

«Когда „Ростов“ отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клубную команду, то это будет именно в „Ростов“. Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, „Ростов“ и РФС обсудили возможность и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся», — рассказал тренер.

Карпин тренировал «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего уже стал главным тренером национальной сборной, пояснила «Газета.ru».