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    28 марта 2022, 21:19

    Карпин прокомментировал возвращение в «Ростов»

    Карпин: я вернулся в «Ростов» с удовольствием

    Полина Гребенщикова

    Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин объяснил, почему вернулся в ФК «Ростов». Об этом написал ТАСС.

    «Когда „Ростов“ отпустил меня в сборную, была договоренность: если возникнет возможность вернуться в клубную команду, то это будет именно в „Ростов“. Сейчас, когда возникла такая ситуация в нашем футболе, „Ростов“ и РФС обсудили возможность и приняли совместное решение, а я с удовольствием вернулся», — рассказал тренер.

    Карпин тренировал «Ростов» с 2017 по 2021 год, после чего уже стал главным тренером национальной сборной, пояснила «Газета.ru».