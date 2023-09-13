Спорт 13 сентября 2023, 04:22 Карпин посоветовал российским игрокам уезжать в европейские клубы Тренер сборной России Карпин призвал футболистов уезжать из РПЛ Pxhere

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Российских футболистов призвали уезжать в европейские клубы. Об этом заявил главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Его слова привел ТАСС.

«Я его (совет уезжать из Российской премьер-лиги — прим. ред.) уже давал 586 тысяч раз, кто может, уезжайте. Могу сказать это еще раз. Лига будет слабее? Зато те, кто будет играть там, пусть 20 человек, но они будут сильными», — сказал Карпин.

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Ранее российская сборная по футболу сыграла вничью с командой Катара в гостевом товарищеском матче. Встреча закончилась со счетом 1:1, напомнил RT. Игра прошла на стадионе «Эль-Джануб». Среди катарцев отличился Ахмед Алаэльдин. Он забил мяч на 70-й минуте. В составе российской сборной счет сравнял на 89-й минуте игры 26-летний защитник самарских «Крыльев Советов» Александр Солдатенков.

После этого матча для футболистов сборной России завершился сентябрьский учебно-тренировочный сбор.