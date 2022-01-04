Карпин пошутил про уровень российского футбола

Главный тренер сборной России Валерий Карпин пошутил про уровень национального футбола. На своей странице в Instagram он опубликовал фотографию, сделанную во время подводного плавания. Снимок он сопроводил надписью «Куда плыть? Фиг поймешь».

Подписчики тут же отметили, что Карпин ищет на дне моря российский футбол или новых игроков на предстоящий стыковой матч с Польшей.

«Он там, даже искать не надо», — ответил Карпин с намеком на уровень игры национальной команды.

Валерий Карпин возглавил сборную России по футболу в июле прошлого года. Под его руководством команда заняла второе место на отборочном турнире на чемпионат мира в Катаре. При этом в группе российские футболисты лидировали, но во время последнего матча со сборной Хорватии проиграли соперникам автоголом.

Шансы на попадание на чемпионат мира у российской сборной остаются. Для этого команде нужно одолеть сборную Польши в стыковом матче 24 марта. В случае победы сборная России встретится с победителем матча между командами Швеции и Чехии. Одержавший победу в двух стыковых матчах поедет на чемпионат мира.