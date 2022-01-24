Карпин побывал на тренировке «Спартака» в ОАЭ

Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин побывал на тренировке «Спартака», которая проходила в Дубае. Об этом сообщило ИА Nation News.

До этого наставник побывал на матче еще одного российского клуба. Он посмотрел игру «Зенита» с болгарским «Ботевом», а после пообщался с несколькими футболистами из петербургской команды.

Сборная России в марте этого года проведет матч европейской квалификации к ЧМ в Катаре против Польши. В случае победы России команде предстоит сыграть с победителем матча Чехия — Швеция.