Карпин планирует вернуть голкипера ЦСКА Акинфеева в сборную России

Футболиста ЦСКА Игоря Акинфеева хотят вновь видеть в сборной России. Новый главный тренер команды Валерий Карпин планирует провести переговоры с голпикером. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на слова помощника наставника по работе с вратарями Виталия Кафанова.

Сам специалист уже разговаривал с Акинфеевым, однако тот отказался от предложения. Кафанов не исключает, что его мнение изменится после того, как с футболистом побеседует лично главный тренер, сообщил сайт «Свободная пресса».

Игорь Акинфеев выступал за сборную России с 2004 по 2018 год. За все время в составе национальной команды он провел 111 матчей, из них 48 — «на ноль». Также голкепер был заявлен в сборную на чемпионатах Европы 2004 и 2012 годов, а в 2008-м помог команде дойти до полуфинала турнира.