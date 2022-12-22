Спорт 22 декабря 2022, 14:46 Карпин оценил перспективы 18-летнего нападающего Пиняева

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Главный тренер сборной России по футболу Валерий Карпин в разговоре с телеканалом «Матч» сообщил, что нападающий «Крыльев Советов», 18-летний Сергей Пиняев может превзойти уровень бронзового призера чемпионата Европы 2008 года Андрея Аршавина.

По его словам, у футболиста есть все данные, чтобы стать новой звездой.

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«Но все зависит от футболиста, многих факторов, включая его здоровье. Данные есть, а как сложится, не знает никто», — процитировало РИА ФАН Карпина.

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Портал Transfermarkt оценивает трансфер Пиняева в 3,5 миллиона евро.