Карпин отреагировал на уход Попова из «Ростова»

Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на претензии ушедшего из команды болгарского футболиста Ивелина Попова.

«Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в „Ростове“ такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры», — отметил Карпин. Его слова приводит пресс-служба клуба.

По словам наставника, что ему никто не должен говорить кто, когда и сколько должен играть.

32-летний футболист из Борлгарии играл за «Ростов» с января прошлого года. Попов перешел в команду из московского «Спартака». До этого он выступал за «Рубин», «Кубань», турецкий «Газиантепспор» и болгарский «Литекс». В этом сезоне Российской премьер-лиги он сыграл три матча.

Сегодня стало известно, что «Ростов» объявил об обмене Ивелина Попова на Дмитрия Полоза из «Сочи». После этого полузащитник рассказал в своем Instagram о своих разногласиях с тренером.