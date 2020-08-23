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    23 августа 2020, 19:30

    Карпин отреагировал на уход Попова из «Ростова»

    Александра Каширина

    Тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин ответил на претензии ушедшего из команды болгарского футболиста Ивелина Попова.
    Карпин отреагировал на уход Попова из «Ростова»

    «Ивелин пришел и сказал, что не может не играть каждую игру по 90 минут. Я ему сказал, что в „Ростове“ такого не будет, у нас ни один игрок не будет играть по 90 минут все игры», — отметил Карпин. Его слова приводит пресс-служба клуба.

    По словам наставника, что ему никто не должен говорить кто, когда и сколько должен играть.

    32-летний футболист из Борлгарии играл за «Ростов» с января прошлого года. Попов перешел в команду из московского «Спартака». До этого он выступал за «Рубин», «Кубань», турецкий «Газиантепспор» и болгарский «Литекс». В этом сезоне Российской премьер-лиги он сыграл три матча.

    Сегодня стало известно, что «Ростов» объявил об обмене Ивелина Попова на Дмитрия Полоза из «Сочи». После этого полузащитник рассказал в своем Instagram о своих разногласиях с тренером.

    Новости SMI.FM