Спорт 28 февраля 2023, 23:04 Карпин объяснил поражение «Ростова» от «Урала» нехваткой фарта

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Наставник «Ростова» Валерий Карпин обсудил с «Матч ТВ» поражение своих подопечных от «Урала» в рамках розыгрыша Кубка России.

«Фарта не хватило. Два гола, те, которые мы пропустили, даже три — по сумме двух матчей: две руки непонятные? и залетел гол, который даже не был ударом по воротам», — процитировал Карпина RT.

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Матч проходил на стадионе «Екатеринбург Арена» и завершился со счетом 2:1 в пользу уральской команды. Голы за победителей забили Андрей Егорычев и Рай Влут. У ростовчан отличился Максим Осипенко.

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