Карпин объяснил отсутствие Джикии и Жемалетдинова на тренировках сборной

Участие в матче против команды Кипра защитника российской сборной Георгия Джикии и полузащитника Рифата Жемалетдинова пока под вопросом. Оба спортсмены получили травмы, поэтому пропустили тренировки. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступил главный тренер национальной команды Валерий Карпин.

Он пояснил, что у Джикии врачи зафиксировали небольшое напряжение в коленном сухожилии. Но эта травма опасений не вызывает. Жемалетдинов пожаловался на боль в икроножной мышце.

«Решили, что пока все обследования не проведем, не рисковать. Завтра результаты будут у нас — посмотрим. Тогда будет понятно», — подчеркнул Валерий Карпин.

Тренер заявил, что в сборную вернулся восстановившийся после травмы полузащитник Александр Головин. Спортсмен чувствует себя вполне нормально и готов выйти на поле.

«Он готов играть как минимум 60 минут. Так же считают и те, кто тренирует его ежедневно», — отметил Карпин.

Сборная Россия встретится с командой Кипра 11 ноября. Это очередной матч отборочного турнира чемпионата мира 2022 года. Футболисты выйдут на поле стадиона «Газпром-Арена» в Санкт-Петербурге.

После восьми матчей сборная России занимает первое место в группе H. На счету команды 19 баллов. Второе место досталось команде Хорватии с 17-ю баллами. Замыкает тройку сборная Словакии на счету которой 10 баллов. Остальные места поделили между собой команды Словении (10 баллов), Мальты (пять баллов) и Кипра (пять баллов). В последнем матче российские футболисты сыграют с хорватами 14 ноября.