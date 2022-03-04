Карпин не стал оценивать отстранение российских спортсменов от международных соревнований

Российским спортсменам закрыли вход на международные соревнования из-за спецоперации РФ по защите Донбасса. Главный тренер сборной РФ по футболу Валерий Карпин заметил, что пока делать какие-то прогнозы рано.

В беседе с телеканалом «Звезда» он указал на непростую обстановку во всем мире. Из-за нее сложно предположить, что будет дальше.

«С учетом того, что сейчас происходит в мире, трудно что-то предсказать. И не только по поводу спорта, а вообще», — сказал Карпин.

Российских керлингистов, тяжелоатлетов, гимнастов, лыжников, футболистов и других спортсменов отстранили от участия в соревнованиях мирового уровня. Спортивные объединения и организации объяснили свою позицию действиями России на Украине.