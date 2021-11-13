Карпин не счел матч против Хорватии самым важным в своей карьере

Игра отборочного турнира чемпионата мира-2022 против команды Хорватии не будет самой важной в карьере главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина. Об этом он заявил журналистам.

«Ощущения такие же, как перед любым важным матчем. Никаких новых ощущений, думаю, не испытаю. Однозначно, это не самый важный в матч в моей карьере: он, может, был, может, еще будет. У меня была игра „Ростов“ — „Урал“, когда мы играли за то, чтобы не вылететь. Да, это важный матч за выход, но есть второй шанс, стыки, так что это не сравнится. Будут ли мне потом припоминать, если завтра проиграем? Каким нужно быть дебилом? Вопрос был про мою карьеру, ну, а так понятно, что это самый важный матч в году для сборной России. Такие в этом году уже были», — привело РИА «Новости» слова Карпина.

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич заявил, что соперник сыграет так, как ему позволит его команда.

Карпин отметил, что не видел ни одной игры, чтобы одна команда играла, другая просто стояла. Футбол никогда не зависит от одной команды, добавил главный тренер россиян.

Встреча группы H между командами России и Хорватии пройдет в Сплите в воскресенье, 14 ноября. Матч начнется в 17:00 по московскому времени.

Футболисты сборной России поменяли стиль игры на атакующий. Это заслуга нового главного тренера команды Валерия Карпина, который в свое время отличался агрессивным поведением на поле, считает главный тренер сборной Хорватии Златко Далич. По его словам, сейчас команда стала смелее и в этом заключается заслуга главного тренера.