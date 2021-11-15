Карпин не исключил уход из сборной до стыковых матчей

В сборной России по футболу снова может смениться главный тренер. Наставник национальной команды Валерий Карпин допустил, что покинет ее до стыковых матчей.

Карпин поделился предположениями в интервью YouTube-каналу «Коммент.Шоу», выпуск которого опубликован 15 ноября.

«Предположить, что все, могу. Говорю вам, что думаю над этим», — сказал он.

Главный тренер сборной РФ по футболу предложил представить, что у него «есть любой контракт». Неважно, с национальной командой или нет.

«Если я скажу, что не хочу больше, меня кто-то удержит силой?» — спросил Карпин.

Контракт наставника тем не менее автоматически продлили. Сам главный тренер сборной заявил о необходимости отдохнуть, проанализировать прошедшие матчи и подумать.

Встреча с Хорватией разочаровала Карпина не результатом, а самим процессом игры. Попыток играть, по его словам, не было. В стыковых матчах давление окажется еще больше.

«Под ним она (команда — прим. ред.) может играть в футбол или только дубасить мяч вперед?» — спросил главный тренер сборной РФ по футболу.

Российские футболисты проиграли хорватам вечером 14 ноября — 0:1. Гол в ворота национальной сборной послал защитник Федор Кудряшов. Теперь команде предстоит сыграть в стыковых матчах.